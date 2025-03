Movieplayer.it - Di Noi 4, recensione: un ritratto generazionale indipendente e profondo

Leggi su Movieplayer.it

Il titolo diretto da Emanuele Gaetano Forte è undisperato, ma fiero. Alla base c'è un grande spirito, in grado di sfruttare al meglio gli elementi di cui dispone. Al cinema. Non è vero che il cinema "camera e cucina" non ha più niente da dire nel panorama contemporaneo, anzi. Il tono dispregiativo con cui spesso lo si addita non si lega con i numeri che lo accompagnano quando si decide di fare le cose in grande. Basti pensare alle commedia di punta della filmografia di Paolo Genovese, accompagnate da un successo che ogni autore nostrano si augurerebbe ogni singola volta. Di Noi 4 gioca con quell'idea di cinema lì e, pur in una fascia produttiva più bassa rispetto ai casi presi come esempio, costituisce una conferma della bontà di operazioni .