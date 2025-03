Inter-news.it - Di Lorenzo sullo scudetto: «Napoli spera in un passo falso dell’Inter»

Giovanni Diha parlato della lotta al vertice del Campionato italiano, sottolineando in maniera strategica quello che dovrebbe essere il pensiero delrispetto al futuro. IL COMMENTO – Giovanni Disi è espresso a Radio Kiss Kissa seguito della vittoria dei partenopei sul Milan per 2-1. Il calciatore azzurro ha così parlato del match: «Era importante tornare a vincere davanti ai nostri tifosi, soprattutto dopo il pareggio di Venezia. Ci tenevamo a reagire subito, siamo felici di esserci riusciti. La squadra ha disputato una grande partita, nonostante qualche difficoltà nel finale, ma l’importante era portare a casa la vittoria. Vincere contro un avversario di livello contro il Milan era importante: non andavano sottovalutati, nonostante la classifica». Disulla lottanon si espone!LO– Diha poi proseguito: «Parliamo poco di, ma siamo consapevoli di essere lì.