Ilgiorno.it - Derby del 2 aprile, servizi e linee Atm deviate per Milan-Inter

o, 31 marzo 2025 –di andata di Coppa Italia in programma mercoledì 2, alle 21. Atteso un probabile pienone allo stadio Meazza e Atm adegua ilo per alcuneprima, durante e dopo la partita. Ecco quanto predisposto dall'azienda di trasposto pubblico: Linea 16 Da due ore prima fino all’inizio della partita, i tram verso San Siro Stadio saltano la fermata piazza Axum (Stadio Meazza). Durante la partita fanno capolinea in via Dessié. A fine partita, per un’ora circa, i tram verso Monte Velino saltano la fermata di via Dessié (San Siro Stadio M5). Linea 49 A partire da due ore prima fino al termine della partita, i bus deviano nelle due direzioni e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passano da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì.