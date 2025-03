Genovatoday.it - Depositi chimici: Bucci, "Devono stare in porto", Salis, "No a ponte Somalia"

Leggi su Genovatoday.it

"Identro ilperché fanno parte dell'attività portuale, e ildeve essere in grado di gestire anche i prodotti. Dove metterli sarà un problema degli operatori, non certo di alcune definizioni del piano regolatore di oggi che magari domani non.