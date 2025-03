.com - Dente pubblica il nuovo album Santa tenerezza

Leggi su .com

il, un’ode alla bellezza della fragilità con dieci brani e un featuring con Emma NoldeDopo l’uscita dei tre singoli “Senza di me”, “Favola” e “M’annegasti” che hanno anticipato questocapitolo, arriva finalmente(INRI Records/Metatron), ildi, fuori ovunque. “Da un’ossessione quotidiana a un pensiero che mi sfiora una volta a settimana, fino a non pensarti quasi più, solo una volta all’anno fino a dimenticarmi del tuo compleanno e non pensarti più”.Questo disco è un’ode alla bellezza della fragilità, all’amore che cambia ma non svanisce mai.è un racconto di ricordi, di emozioni che persistono influenzando sempre il nostro sguardo sul mondo. Una riflessione intima sulla presenza perpetua di un sentimento che, pur trasformandosi, rimane indelebile nel cuore e nella memoria.