Tpi.it - Delitto di Garlasco, via libera al maxi-incidente probatorio sul Dna di Andrea Sempio

Leggi su Tpi.it

Viaalnelle nuove indagini suldi. La giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha accolto la richiesta della Procura di cristallizzare come prova a fini processuali la comparazione tra il Dna die quello trovato su unghie e dita della vittima, Chiara Poggi. Ma l’accertamento avrà ad oggetto analisi genetiche ad ampio raggio su una lunga lista di reperti e campioni ritrovati, alcuni mai analizzati, tra cui un frammento del tappetino del bagno della casa in cui la 26enne fu uccisa il 13 agosto 2007.L’udienza per il conferimento dell’incarico e i quesiti per ilè stata fissata per il 9 aprile. La gip ha affidato l’incarico di svolgere l’accertamento sul Dna a Emiliano Giardina, genetista forense che in passato ha lavorato anche al caso di Yara Gambirasio per la Procura di Bergamo.