Delitto di Garlasco, le dichiarazioni del supertestimone delle Iene acquisite dagli inquirenti

Il dna sotto le unghie di Chiara Poggi sarebbe di Andrea Sempio. Erano queste le ultime rivelazioni legate aldi. Fino a ieri, quando ne “LePresentano: Inside”, unha fatto affermazioni che per la loro importanza sono state.Mandata in onda anche una nuova intervista di Alessandro De Giuseppe ad Alberto Stasi, di cui Panorama aveva dato alcune anticipazioni. Stasi si è sempre dichiarato innocente dell’assassinio di Chiara, allora sua fidanzata, e ieri sera ha ricordato la «tristezza e la disperazione» del giorno della condanna in cassazione, ribadendo che «gli innocenti non scappano».La condanna di Stasi e la ricostruzioneCome noto, Stasi era stato prosciolto in primo e secondo grado. Tante le incongruenze, fra cui il presunto sangue di Chiara sui pedali della bicicletta di Stasi (l’analisi con cui le tracce vennero analizzate non distingueva le cellule ematiche da altre sostanze come funghi).