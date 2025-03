Lanazione.it - Decoro: prosegue la pulizia e il recupero delle fontane

Pisa, 31 marzo 2025 – La cura della città passa anche attraverso la manutenzione specifica e miratapubbliche, sia quelle tradizionali in metallo e pressofusione che in muratura, marmo e travertino affidata con contratto di servizio a Pisamo. Alcune erano abbandonate da tantissimi anni e sono state recuperate e rese pienamente funzionanti. È il caso di quella ubicata dietro la palestra comunale di Oratoio. Una volta intercettato il tubo, è stato possibile rialimentarla e tinteggiarla per restituire l'opportunolla montata anche nel giardino intitolato a Falcone e Borsellino, dietro la circoscrizione 4 di via Fratelli Antoni, nel quartiere di San Marco; riattivata inoltre la storicalla in via Montanelli, chiusa da decenni e simbolo del quartiere, riportante i colori della storica squadra del gioco del ponte.