Dea è finita per lo scudetto Kean fa volare la Viola Gasp al secondo ko di fila

di Fabrizio Carcano La Fiorentina impone all’Atalanta la legge del Franchi, dove stanno cadendo tutte le grandi. Con una grande prestazione collettiva, tattica, anche fisica, la squadra gigliata, pur con lo scarto minimo di 1-0, fauna Dea che non tira mai nello specchio della porta di De Gea. Un’Atalanta sempre alle corde, messa al tappeto da una prodezza diad un minuto dal riposo e poi barcollante nella ripresa, con il ko anticipato evitato solo da due prodezze del solito Carnesecchi. Prima vittoria dell’allievo Palladino contro il maestroerini, nella sua centesima panchina in A: tre punti che confermano il buon momento dei toscani, con 51 punti tornati in zona Champions, seppur ancora attardati. Frena l’Atalanta, che non perdeva in trasferta dal 30 agosto contro l’Inter, esattamente sette mesi fa, e sempre da agosto non ne perdeva due di