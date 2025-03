Quifinanza.it - Dazi universali al 20%, nuove contromisure da Europa e Asia per fermare Trump

L’amministrazionenaviga nelle acque tempestose delle strategie tariffarie, con il prossimo 2 aprile indicato pomposamente dal presidente come “giorno della liberazione”. Secondo il Wall Street Journal, alla Casa Bianca infuria un acceso braccio di ferro tra chi vorrebbedel 20% e chi, invece, preferirebbe una complessa danza diplomatica fatta di tariffe personalizzate, cucite addosso a ciascun partner commerciale.o tariffe su misura: il grande dilemmaIl cuore del confronto sta proprio qui: scegliere la strada di un’unica tassa indistinta, facile da comunicare e più dura da digerire per tutti, oppure adattare con cura le misure in base ai singoli rapporti commerciali., maestro indiscusso nel rimescolare continuamente le carte, sembra incline al gioco della reciprocità, spingendo i collaboratori a produrre cifre nette, semplici e immediate per ogni Paese con cui gli Usa hanno conti in sospeso.