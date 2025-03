Ilfattoquotidiano.it - Dazi reciproci Usa in arrivo, Borse europee tutte in calo. L’effetto incertezza fa volare l’oro

innella prima seduta della settimana che vedrà Donald Trump ufficializzare inei confronti di tutti i partner commerciali. Con relative conseguenze sulla crescita economica e sull’inflazione. L’Asia nella notte italiana ha registrato a sua volta forti perdite: -4% per Tokyo, -1,1% per Hong Kong l’1,1%. A New York i future sul Nasdaq arretrano dell’1% e quelli sull’S&P 500 dello 0,6%. L’sui possibili sviluppi della guerra commerciale spinge gli investitori verso beni sicuri come, che ha ritoccato i massimi storici: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) è scambiato a 3.115,10 dollari l’oncia con un aumento dello 0,97% (+29,98 dollari) mentrecon consegna a giugno (Comex) passa di mano a 3.146,20 dollari con un avanzamento dell’1,02%.