Ilfattoquotidiano.it - Dazi, El Pais: “L’Ue valuta se usare lo strumento anti coercizione per chiudere il mercato alle aziende Usa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Ue prepara la sua risposta “senza linee rosse nel catalogo europeo di rappresaglie” aiannunciati dal presidente statunitense Donald Trump a partire dal 2 aprile. El, citando qualificate fonti comunitarie scrive che Bruxelles stando di applicare anche lo “” per la sicurezza economica, che consentirebbe diilUe a determinati beni e servizi e anche di impedire adstatunitensi di partecipare ad appalti pubblici europei o a progetti finanziati con il bilancio comunitario. L’esecutivo Ue può proporre di attivare quelloquando ritiene che un Paese terzo stia utilizzando il commercio per far pressione sull’Unione (o anche su un solo Paese) e interferire con le sue scelte sovrane. Il meccanismo comprende tra il resto eventuale ritiro delle licenze di importazione, preclusione dell’accesso ai mercati assicurativi e finanziari e limitazioni allo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale.