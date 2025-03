Quotidiano.net - Dazi di Trump, ancora 48 ore. De Romanis: “L’Europa dovrà reagire subito”

?????48 ore e poi gli Stati Uniti colpirannocon i nuovi. Si parla di una tariffa del 25% sul settore dell’automotive. Ma ci sono anche altri prodotti nel mirino, come ad esempio l’agroalimentare e, soprattutto, il vino. Che cosa succederà in Europa? “Prima di tutto occorre aspettare e capire dove effettivamente colpiranno idi, su quali merci e con quali dimensioni – risponde Veronica De, economista, docente di Economia europea alla Luss di Roma –. Non dimentichiamo che il presidente americano, dopo aver fatto annunci roboanti è poi tornato indietro sui suoi passi. Perché è chiaro che inon convengono neanche agli americani”. epa11990568 US President Donaldholds up an executive order on auto tariffs after signing it in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 26 March 2025.