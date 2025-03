Mondouomo.it - Dazi, Borse A Picco Per Il Timore Delle Nuove Tasse: Ecco Lo Scenario Attuale.

Leggi su Mondouomo.it

Pessime notizie per leeuropee. Mentre si attende l’entrata in vigore deiannunciati da Trump la situazione sembra precipitare. Da diversi giorni non si fa che parlare della scelta del presidente degli Stati Uniti di imporreper l’importazione di prodotti. Una decisione che potrebbe nuocere gravemente il mercato commerciale internazionale. Tale tassazione, .