Dazi Borsa italiana in calo | negative anche le piazze europee

Apertura di settimana inper lache in avvio di scambi segnava -1,05% a 38.331,42 punti. Avvio negativoper le altre principalidopo il crollo nella notte di Tokyo. A pesare sui mercati azionarii timori legati aiamericani decisi da Donald Trump., azioni Tim inAlladi Milano in decisoall’avvio i titoli di Prysmian (-3,18%), Banca Mps (-3,01%), Bper (-2,2%) e Buzzi (-2,18%). In rialzoSnam (+1,4%), Terna (+0,94%), Italgas (+0,91%) e Tim (+0,77%) che però ha virato presto in negativo. Per l’azienda di telecomunicazioni si tratta della prima seduta che segue l’aumento della quota di Poste al 24,81% delle azioni ordinarie della società. Il titolo di Poste segnava invece un ribasso dello 0,93%. Inle Borse, Tokyo perde il 4%Apertura di seduta in forteper tutte le principali borse