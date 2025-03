Juventusnews24.com - David Juve, la Premier League complica i piani bianconeri: sette club sono nel mirino dell’attaccante canadese! Ultimissime

di RedazionentusNews24, laè pronta a sferrare l’attacco decisivo a Jonathanpronti all’affondo!Jonathanè sempre più lontano da calciomercato. L’attaccantedel Lille andrà via a parametro zero dalfrancese, ma difficilmente potrà accordarsi con ilbianconero. Almeno stando a quanto riporta Sport Mediaset.Secondo la redazione milanese, mezzaè pronta a mettere sul piatto contratti più vantaggiosi rispetto alla Vecchia Signora e dell’Inter, altra società in corsa: iinteressati, nella fattispecie,Newcastle, Tottenham, Liverpool, West Ham, Arsenal, Chelsea e Manchester United.Leggi suntusnews24.com