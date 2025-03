Internews24.com - David Inter, i nerazzurri ci provano? Spuntano le richieste dell’attaccante per l’ingaggio

Leggi su Internews24.com

di Redazione, iin lizza per l’attaccante del Lille: come stanno le cose per lui sul mercatoimportanti dettagli su, attaccante del Lille che piace all’. Stando a quanto riportato da un documento ottenuto in esclusiva da Sky Sport, che riflette le discussioni tra il suo entourage e alcuni dirigenti della Premier League, è emerso che Jonathanchiede un ingaggio di 9 milioni di euro lordi a stagione, a cui si aggiunge un bonus alla firma di 15 milioni di euro, senza contare le commissioni che si aggirano intorno ai 10 milioni di euroSecondo Sky Sport, l‘sarebbe il clubessato a ingaggiare Jonathan, che sarà libero da vincoli contrattuali a partire dal 30 giugno prossimo, dovrà sborsare la cifra complessiva di 34 milioni di euro.