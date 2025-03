.com - Dargen D’Amico torna con Nullatenente, brano feat Massimo Pericolo e Jake La Furia

è il nuovo singolo di, in collaborazione conLa, è prodotto da Gabry PonteÈ disponibile in radio e in digitale a partire da venerdì 4 aprile(Island Records), il nuovo singolo di. Il, disponibile in presave, in collaborazione conLa, è prodotto da Gabry Ponte.Sono le due anime dell’artista che convivono in: le sonorità dance di fine millennio che si contrappongono a testi estremamente introspettivi. I tre artisti riflettono qui sui cambiamenti della propria vita, analizzando il passato con una consapevolezza diversa. Le strofe riflessive si contrappongono a una cassa incalzante, una dicotomia tra suoni e parole che rappresenta la cifra stilistica di, che da sempre unisce leggerezza e riflessione nella sua musica.