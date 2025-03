Daredevil | Rinascita lo showrunner affronta i paragoni sfavorevoli con il Daredevil di Netflix

Leggi su Cinefilos.it

, locon ildidiha dato il tono a quell’angolo dell’universo cinematografico Marvel, rendendo inevitabili icon la serie sequel: Born Again). Ciononostante, lodiSteven DeKnight si è affrettato a difendere la serie precedente quando un fan ha criticato le sue acrobazie. Entrambe le serie hanno come protagonisti Charlie Cox nei panni di Matt Murdock/e Vincent D’Onofrio nei panni di Wilson Fisk/Kingpin, e presentano anche scene di combattimento elaborate e violente. Questa tendenza è iniziata con l’ormai famigerata sequenza in cui Matt elimina un gruppo di scagnozzi che hanno rapito un bambino. È stata altrettanto brutale e memorabile.