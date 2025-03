Daredevil | Rinascita la statua Hot Toys in scala 1 6 è spettacolare

Leggi su Cinefilos.it

Hot Toys ha finalmente svelato la sua action figure in 1/6 di Daredevil, offrendo uno sguardo dettagliato al nuovo costume dell'Uomo Senza Paura. È stato presentato nella première della stagione dello show quando l'eroe si è scontrato con Bullseye, ma è stato messo da parte da Matt Murdock finché non si è finalmente arreso e ha indossato il costume per combattere Muse. Nelle prossime settimane, ci aspettiamo di vedere molto di più di questo sorprendente costume rosso.L'unica cosa che manca è, ovviamente, il classico logo "DD". Fortunatamente, le foto dal set per la seconda stagione hanno fornito un aggiornamento positivo su questo fronte (puoi saperne di più cliccando qui).Ecco la descrizione ufficiale della statuetta, che dovrebbe uscire tra aprile e settembre 2026, secondo le stime attuali: Ispirata alla classica interpretazione di Charlie Cox nei panni di Daredevil, questa statuetta in 1/6, basata sul suo aspetto in Daredevil: Born Again, presenta una scultura della testa di Matt Murdock di recente sviluppo, una nuova testa incappucciata con facce inferiori intercambiabili, un costume di Daredevil finemente su misura con dettagli invecchiati per replicare il suo costume dopo i combattimenti, i suoi iconici Billy Club in stili diversi per opzioni di esposizione alternative, un cappuccio di Daredevil danneggiato con un corno rotto, il suo iconico paio di occhiali da sole e un supporto per statuetta.