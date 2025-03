Ilgiorno.it - Dare una mano a chi ci rende migliore la vita finanziando chi si occupa di animali

Donare il 5x1000 ad associazioni che sino della tutela, del benessere e della protezione di queste creature è un gesto nobile che aiuta chi porta nella nostragioia e amore. La situazione, negli ultimi anni, è in leggero miglioramento. Secondo le cifre presentate dall’Enpa (l’Ente Nazionale Protezione) “nel 2023 sono stati dati in adozione ben 21.227(4.512 nelle regioni del Nord-ovest del Paese, 5.609 nel Nord-est, 5.033 nel Centro, 4.704 nel Sud e 1.369 nelle Isole). Numeri che descrivono una situazione che però può essere migliorata: Sempre dal Rapporto Italia 2024 dell’Eurispes emerge che in quasi una casa su quattro troviamo almeno un animale da compagnia (il 37,3%) e che questa percentuale è aumentata del 4,6% rispetto all'anno precedente. L’Enpa è una di quelle associazioni (la più grande, anzi) che sino di tutti gliabbandonati o che non hanno un padrone.