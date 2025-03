Lanazione.it - Dante e la Politica al Salone Rinascita di Sesto Fiorentino

Firenze, 31 marzo 2025 – Un viaggio nel Canto VI dell’Inferno di, tra golosi tormentati sotto la pioggia putrida e la profezia di Ciacco sulla rovina di Firenze, animerà il pomeriggio di sabato 5 aprile aldi Via Matteotti 18, a. Dalle ore 17, il professor Massimo Seriacopi, noto dantista, guiderà il pubblico alla scoperta dei versischi, offrendo una lettura del celebre canto in chiave politico-morale. «La questioneintesa come impegno per il raggiungimento del bene comune e le disposizioni negative che a questo fine si contrappongono – dichiara il professor Seriacopi – saranno le tematiche sviluppate sabato prossimo a, dove analizzerò in questo senso il Canto VI dell’Infernosco». A rendere l’evento ancora più suggestivo sarà la lettura del testo da parte del professor Piero Manetti, che darà voce alle terzine immortali di, così da farne risaltare forza espressiva e potenza narrativa.