Daniel Craig ha indossato l' orologio che tutti i fan dell' Omega Speedmaster vorrebbero al loro polso

è un uomo fedele. Almeno quando si parla di orologi. Perché se è vero che dopo la campagna di Loewe di un paio di stagioni fa, l’attore ha assunto un’aria più sbragata, con fit loose e rilassati, è pur vero che all’attore non si distacca da quelli che sono i suoi gusti quando si parla di segnatempi. Così ieri sera,era a Milano, ospite in tv da Fabio Fazio, per promuovere il suo ultimo film, Queer – nelle sale dal prossimo 17 aprile – e al cospetto di un morbidissimo abito beige doppiopetto firmato da Re Giorgio, cozy e comfy alla sola vista, portava alun. No, non quello che portava in occasionee Olimpiadi di Parigi, e nemmeno quelloai Critics Circle Awards, ma il moo Firstin Space uno degli orologi più iconici e amatia maison, presentato per la prima volta nel 1959 e rieditato un annetto fa, con un calibro Co-Axial Master Chronometer.