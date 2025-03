Movieplayer.it - Daniel Craig a che Tempo che fa: "Il sesso non mi imbarazza. Lo facciamo tutti!"

L'attore è intervenuto nella trasmissione di Fabio Fazio per promuovere il suo prossimo film in uscita, Queer di Luca Guadagninoè stato l'ultimo grande ospite di Fabio Fazio durante CheChe Fa e l'attore ha potuto affrontare in trasmissione una serie di argomenti, suil suo prossimo ruolo in Queer, il film di Luca Guadagnino che uscirà nelle sale tra due settimane settimane. La pellicola è basata su una novella del 1985 del celebre beatnick americano William S. Burroughs e segue le vicende di William Lee (), un veterano americano disilluso che trascorre le sue giornate a bere e drogarsi nel Messico degli anni '50, dopo essere fuggito in seguito ad un'accusa di droga nel .