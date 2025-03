Juventusnews24.com - Damascelli avverte: «I 15 milioni servono per garantire gli stipendi. I conti sono critici, ecco la fortuna della Juve»

di RedazionentusNews24ha commentato la situazione finanziariantus: le parole del giornalista sul club bianconeroSu il Giornale, Tonyha parlato anchesituazione in casail suo commento.– «A proposito di denari, è riapparso in tribuna John Elkann il quale ha provveduto, con i 15di fornitura immediata, al respiro necessario pergli. Tutto il resto, scritto e detto sull’impegnofamiglia, fa partepropaganda, i, sarà necessario ulteriore sforzo, perc’è un azionista chiaro, individuato, storico, rispetto ad altre realtà finanziarie opache e ambigueSerie A e, per, la squadra è tornata a vincere, sembra una notizia. Per merito anche di Igor Tudor».