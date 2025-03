Dam Academy, il fotoreporter Mario Laporta inaugura a Napoli gli “Incontri d’autore”

Leggi su Ildenaro.it

Saràdi punta del panorama italiano, are il primo aprile i Dam Talks, una serie diaperti al pubblico in cui intervengono personaggi di eccellenza delle professioni creative. Intervistato per l’occasione dal fotografo Mimmo Torrese, il napoletanoè da più di trent’anni uno dei professionisti di spicco del settore. Ha fondato le agenzie Controluce e Kontrolab e attualmente collabora con le prestigiose agenzie di stampa Reuters e France Presse. Pur presente su scenari di guerra o eventi di rilevanza internazionale,ha saputo raccontare con passione anchee le sue mille contraddizioni. “Sono stato un uomo fortunato perché ho potuto fare il lavoro che amo e che mi ha consentito di documentare eventi epocali come la caduta del muro di Berlino o i tragici conflitti in Bosnia o quello in Afganistan.