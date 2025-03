Panorama.it - Dalla telefonia ai pagamenti digitali: gli analisti disegnano il futuro di Poste-Tim

Tim cambia ancora proprietà. È la quinta volta da quando fu privatizzata nel 199/: un arco che parteRazza Padana di Colaninno e Gnutti aItaliane vendo acquistato la quota di Vivendi è ora il principale azionista del gruppo con il 24,8%. Questo passaggio certamente destinato a restare stabile per molto tempo apre a molteplici scenari che potrebbero ridefinire il panorama delle telecomunicazioni in Italia.Sinergie in cantiereGlidi Banca Akros evidenziano come questo acquisto rappresenti un’opportunità per generare sinergie industriali tra le due società, con l’obiettivo di consolidare il mercato delle telecomunicazioni in Italia. In particolare, la presenza dicome primo azionista di Tim potrebbe favorire una governance più solida e aprire nuove opportunità per il rafforzamento della struttura di capitale di Tim, con potenziali risparmi di costi e un incremento significativo dell’ebitda.