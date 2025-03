Ilrestodelcarlino.it - Dalla casa al lavoro: via al piano per l’economia sociale

Bologna, 31 marzo 2025 – Un’economia equa, sostenibile, inclusiva e al servizio delle persone. Nasce con questo spirito ilmetropolitano per. Oltre 60 misure per riorientare lo sviluppo economico edel territorio su, welfare, educazione, turismo, cultura, risorse e nuova finanza. Al centro “ci sono le politiche dell’abitare – afferma il sindaco Matteo Lepore –. Il programma serve a rendere la nostra economia più competitiva – spiega il primo cittadino”. L’idea trae ispirazione daleuropeo 2021 sulle politiche industriali e i diritti sociali. “Guardiamo con attenzione a una maggiore qualità del, prendendoci cura dei lavoratori”, sottolinea Daniela Freddi, responsabile delmetropolitano per. “Non è una lista della spesa”, continua Freddi, sono sette missioni che si suddividono in due tipologie: le tematiche più urgenti per il futuro (abitare collaborativo e sostenibile, qualità e senso del, welfare di prossimità ed educazione, turismo sostenibile e sviluppo del territorio); e trasversali (public procurement, cultura e conoscenza, risorse e nuova finanza).