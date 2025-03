Secoloditalia.it - Dal Pd nuovo vergognoso commento: “Prodi doveva prendere a calcio quella giornalista cretina”

Ci mancava anche il consigliere comunale dello sperduto paesino dell’Emilia a difendere, con argomenti beceri e violenti, l’aggressione di Romanoalladi Mediaset. “Una”, è la definizione data a Lavinia Orefici, a cui l’ex premier aveva tirato i capelli. Angelo Dieni, consigliere del Pd al Comune di Valsamoggia, in provincia di Bologna, ha preso le difese dell’ex presidente del Consiglio con argomenti davvero penosi. “Nontirarle i capelli madarle unben assestato negli stinchi”.Unnotato dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Emilia-Romagna Marta Evangelisti che, a nome del suo partito, ha espresso un “profondo sconcerto per le parole inaccettabili” scritte da Dieni. Fratelli d’Italia, con una nota, ha chiesto al Partito Democratico “diimmediatamente le distanze da queste affermazioni e di condannarle senza esitazioni”.