Dal Passetto al porto. Si corre la Pink run

Dalalla lanterna rossa del, andata e ritorno. La città ieri si è colorata di rosa per larun che ha visto un centinaio di donnere e camminare velocemente per una giornata all’aria aperta tutta femminile. La corsa rosa ha visto arrivare le partecipanti, ciascuna con una t-shirt rosa indossata e un braccialetto al polso della stessa tonalità, al monumento dei Caduti, al. Alla 9.30 la partenza per un percorso di sette chilometri. L’iniziativa è stata organizzata dalla palestra Conero Wellness che ha dedicato il mese di marzo alla donna con prove gratuite dei corsi. La corsa di ieri è stata due ore di passeggiata in salute condivisa passando per il viale della Vittoria, piazza Cavour, corso Garibaldi e il. Lo stesso tragitto è stato fatto al ritorno. Alla partenza c’era anche l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Ancona, Orlanda Latini, che ha salutato le partecipanti.