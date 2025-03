Iodonna.it - Dal mal di schiena ai dolori articolari, dalla stanchezza cronica alle cistiti ricorrenti, l’ossigeno ozonoterapia è un trattamento che si è rivelato efficace per una vasta gamma di disturbi femminili e non solo. Ma come funziona? E quali possono essere le controindicazioni? Ne abbiamo parlato con un esperto

Le sue applicazioni sono molteplici, cosìi benefici dimostrati e riconosciuti a livello scientifico. Parliamo del, unoggi in uso per moltissimi, anche nel campo della salute femminile. Salute delle donne: 10 novità importanti da conoscere nel 2025 X La terapia è così chiamata perché sfrutta gli effetti benefici, studiati da anni, che la miscela di ossigeno e ozono è in grado di produrre nell’organismo.