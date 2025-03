Secoloditalia.it - Dal governo Meloni sostegno economico e legale a poliziotti e carabinieri denunciati in servizio. La svolta

Contro la denunce “a strascico”, ilsi schiera dalla parte delle forze dell’ordine e annuncia un provvedimento per garantire la tuteladegli agenti delle forze dell’ordine indagati per atti commessi in. Il garantismo è alla base della normativa in cantiere. «Nessuna immunità. Ci mancherebbe. È respinta dalle stesse organizzazioni sindacali dei», spiega al Messaggero il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. «L’idea è quella di ricercare un modo che possa evitare che siano sempre automaticamente esposti a una serie di adempimenti che poi si rivelano pesanti e sproporzionati sul pianoe professionale, per tempi molto lunghi prima che si accerti la loro innocenza». Ilaie ai, accusati per comportamenti – spesso in difesa delle istituzioni assaltate dai manifestanti o impegnati in attività di repressione del crimine – andrà a breve in Consiglio dei ministri.