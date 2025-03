Iodonna.it - Dal 2 aprile i cittadini europei dovranno avere l'ETA, un’autorizzazione elettronica da chiedere alcuni giorni prima di partire, da collegare al passaporto

Leggi su Iodonna.it

C’era un tempo in cui si poteva visitare la Gran Bretagna con la semplice carta d’identità. Nel post-Brexit varcare la Manica è diventato progressivamente più complicato: dal 1° ottobre 2021 è necessario il. Mentre dal 22025, oltre al, serve anche l’ETA per il Regno Unito, l’Electronic Travel Authorisation: un visto elettronico da riqualche giornodel viaggio. Il documento mira a rafforzare la sicurezza delle frontiere. Ma certo impone ai viaggiatori nuove scadenze, procedure e costi, complicando ancora di più i movimenti. Ispirazione viaggi: le città più accoglienti del mondo nel 2025 X Che cos’è l’ETA per entrare nel Regno UnitoL’ETA èche consente di entrare nel Regno Unito per turismo o visite fino a sei mesi.