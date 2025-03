Iltempo.it - Dal 10 al 13 aprile torna il Villaggio Sport4Earth nel cuore verde della Capitale

Dal 10 al 13al Galoppatoio di Villa Borghese il. Come ogni anno in occasione dell'Earth Day, ila battere alimentato dall'energia dello Sport e dei Giovani. Da 10 anni infatti, iloffre a studenti provenienti da tutta Italia, alle famiglie di Roma e ai tanti turistiCittà Eterna, l'occasione di sperimentare gratuitamente decine di discipline sportive con l'aiuto esperto di campioni olimpici e istruttori federali. Ad organizzare dal 2016 la manifestazione Earth Day Italia e il Movimento dei Focolari in collaborazione con decine di organizzazioni sportive, istituzionali esocietà civile. “La possibilità di sperimentare gratuitamente decine di discipline atletiche – ha dichiarato Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia – offre a migliaia di giovani l'occasione migliore per orientarsi liberamente nel ricchissimo mondo dello Sport.