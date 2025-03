Ilgiorno.it - Dai tulipani al bio dessert. Qui l’impresa è giovane e green

Ottavo appuntamento con il campo all’olandese dei fratelli Nicolò e Tecla Maggioni a Cornate. Doppio successo per FiorirAnno, quest’anno sotto l’ala del Fai del Vimercatese che ieri al vivaio ha organizzato “Spring Vibes”, un viaggio alla scoperta delle imprese agricole del territorio under 35. Formula inedita baciata dal successo, una marea di visitatori ha raccolto i famosie si è immersa nelle storie di coltivatori che hanno trasformato la loro passione in un progetto di vita sostenibile. Oltre ai fondatori del giardino, Andrea Vertemara ha offerto bioraccontando il proprio percorso, come l’apicoltrice Giada Zuzzi. Un concerto della band NovaNoir ha concluso il pomeriggio. Tutto trainato dal campo, dove tante persone hanno raccolto un mazzo di fiori da portare a casa.