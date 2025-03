Dacia Bigster il suv ibrido dal grande spazio interno

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – Con il nuovoparte alla conquista del segmento C. Già leader nel segmento B in Europa, la casa rumena della galassia Renault ha presentato un modello essenziale, robusto, eco-smart e a prezzo contenuto.Il frontale è massiccio, con griglia nero lucido. Le piastre inferiori dei paraurti sono resistenti ai graffi e le protezioni che avvolgono fiancate e passaruote costruite con polipropilene parzialmente riciclato.I cerchi in lega sono da 17? o 18? e da 19? nell’allestimento top, così come il tetto nero con un’offerta Bi-Tono per la carrozzeria. Nuova la tinta Indigo Blue metallizzata, elegante e sobria. Un C-Suv imponente da 4,57 metri di lunghezza, 22 cm dal suolo, alto 1,71 e largo 1,81 metri. All’quadro strumenti digitale da 7? o 10? e touchscreen centrale da 10,1?.