Ilrestodelcarlino.it - ‘Da solo’, il romanzo di Novita Amadei ispirato a una storia che ha commosso il mondo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Consulente nel campo dell'asilo politico e delle migrazioni internazionali,presenta domani alle 18, alle Librerie Coop All'Arco di Reggio, il suo'Da solo' (Neri Pozza), in dialogo con Pasquale Pugliese. Un libroa unache hailintero. Nóvita, che cosa ha voluto raccontare? Agli inizi degli anni 2000, la prima popolazione di cui mi sono occupata sono state le donne dell’Est Europa, badanti in Italia. Le ho conosciute professionalmente e personalmente, affrontando con loro, fra le altre problematiche migratorie, quella della maternità a distanza. Sono rimasta legata a molte e quando mi è stato suggerito di raccontare in unala guerra russo-ucraina ho pensato ad Hasan, e a sua mamma Yulia, di cui avevo letto sui giornali. Anche questa vicenda racconta di un abbandono materno, ma specularmente, perché a partire non è la mamma, ma il figlio.