Da Schostakovich a Stravinsky | l’Ensemble Prometeo celebra l’Est Europa Musicale al Sannazaro

Leggi su Ildenaro.it

Musiche di, Arutiunian, Khachaturian ecompongono l’itinerarioproposto daldi scena giovedì 3 aprile (ore 20.30) nel Teatrodi Napoli per l’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis. ‘Un concerto in cui la grande tradizione russa incontra lo spirito armeno – sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico della Scarlatti – attraverso l’ascolto di composizioni di grande intensità espressiva e comunicativa’. Un percorso dedicato alla musica deldel mondo ideato dal, qui nella formazione costituita da Grazia Raimondi (violino), Michele Marelli (clarinetto), Ciro Longobardi (pianoforte), che unisce e pone a confronto brani di raro ascolto come i brillanti ‘5 pezzi’ di Dmitri, il ‘Trio per violino, clarinetto e pianoforte’ di Aram Khachaturian e la ‘Suite per trio’ di Alexander Arutiunian, per concludersi con un classico come la ‘Suite’ tratta da ‘L’histoire du Soldat’ di Igor Stravinskij.