Da Milano a Parigi in Alta Velocità è tornato il collegamento diretto in treno | Bene la scelta di Porta Garibaldi

, 31 marzo 2025 – Riprende oggi iladcon Tgv Inoui tra l'Italia e la Francia con 3 A/R al giorno dae Torino a, grazie al ripristino della tratta ferroviaria danneggiata dalla frana nella valle della Maurienne. La riapertura della tratta è un risultato di grande valore perché rafforza i collegamenti transfrontalieri e promuove lo sviluppo del trasporto sostenibile tra i due Paesi e in Europa. La ripresa del servizio-Torino-si inserisce in un contesto di crescita della domanda di trasporto ferroviario tra Italia e Francia, con ricadute dirette sulle regioni Lombardia e Piemonte. Il ritorno di TGV INOUI non solo facilita gli spostamenti dei viaggiatori, ma rafforza il ruolo die Torino come hub strategici per il turismo, il commercio e gli scambi culturali.