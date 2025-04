Strumentipolitici.it - Da Bruxelles i soliti grandi proclami, ma nei fatti importeremo ancora a lungo il gas russo

Leggi su Strumentipolitici.it

Mentre Washington normalizza le relazioni con Mosca – e si parla addirittura di riaprire il Nord Stream –strepita contro il gas. La UE dice che smetterà di importarlo entro il 2027, ma intanto i Paesi membri di combustibile siberiano ne compranoparecchio. E comprano pure quello della Gran Bretagna, tanto vituperata per essere uscita dall’Unione, e della Norvegia, che invece nessuno critica per non voler nemmeno pensare di entrarci. Le solite contraddizioni del nostro povero Vecchio Continente.Europa, adelante con juicioAvanti piano con l’eliminazione delle forniture energetiche russe. Gli europeisti e i filo-ucraini ci mettono molto impegno nel ripetere certi slogan, ma non sempre una bugia ripetuta all’infinito poi diventa verità. Il freddo e le necessità industriali sono più forti delle convinzioni politiche.