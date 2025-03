Da bollo auto e multe 44 miliardi di euro di evasione fiscale all’anno

Quifinanza.it - Da bollo auto e multe 4,4 miliardi di euro di evasione fiscale all’anno

Ogni anno sulle strade italiane circolano milioni di veicoli senzapagato, mentre una buona parte delle sanzioni per infrazioni stradali si perde nei meandri della burocrazia. Secondo i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in audizione al Senato, solo tra bollinon versati estradali mai pagate si accumulano 4,4didil’anno.Un buco che coinvolge Regioni e Comuni e che colpisce trasversalmente la popolazione italiana, dai pensionati aglinomi, fino alle imprese. Tra il 2019 e il 2024 sono state generate 10,8 milioni di cartelle per queste sole voci, ma il recupero è scarso.: l’è altaSecondo il report dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ogni anno vengono emesse in media:4 milioni di cartelle perstradali, per un totale di 2,67di;6,8 milioni di cartelle per bollinon pagati, che valgono 1,75di