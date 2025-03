Calciomercato.it - Da 7 a 35 milioni: dietrofront brasiliano per Juve e Milan | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Bianconeri e nerazzurri, insieme a Inter e Napoli, monitorano il gioiello verdeoro Protagonisti di una stagione al di sotto delle aspettative,ntus evedono rispettivamente nella qualificazione alla prossima Champions League e nella Coppa Italia l’unico appiglio per rendere meno amara l’annata 2024/25. Entrambi i club, salvo clamorosi colpi di scena, a luglio cambieranno nuovamente allenatore, ma quello legato alla panchina non è sicuramente l’unico tema caldo in vista della prossima stagione.Da 7 a 35perCM.IT (ANSA FOTO) – calciomercato.itLe scelte fatte in estate e lo scorso gennaio non hanno del tutto convinto e le due rose sono destinate a subire un profondo restyling. In attesa di conosce tutte le scelte ufficiali su allenatori e dirigenti (Fabio Paratici è in pole per i rossoneri e Giuntoli è sub judice), gli uomini mercatontini eisti stanno monitorando con attenzione il mercato, alla ricerca di profili giovani e di talento, che siano in grado di garantire un futuro luminoso alla squadra.