Curling | seconda sconfitta per l’Italia ai Mondiali Con la Cina finisce 4-9

Non arrivano buone notizie da Moose Jaw, città del Canada che sta ospitando in questi giorni i Campionati2025 dimaschile.ha infatti perso la terza sfida valida per il round Robin, cedendo il passo allain nove set con il risultato di 4-9. Un match davvero complicato per Joel Retornaz e compagni che, con il martello in mano, mettono a referto un punto nell’end inaugurale, salvo subire poi tre sigilli dai rivali in quello successivo. Al terzo gli azzurri non vanno oltre la singola unità, bloccando poi bene l’attacco degli asiatici, a vuoto nei due turni successivi. La situazione si sblocca al quinto round quando, sul parziale di 3-4, la compagine cinese trova due punti. Ma il potenziale offensivo dei nostri portacolori è troppo scarico:non riesce infatti ad andare oltre il singolo timbro al sesto, ricevendo la stessa moneta al settimo, e genarando ancora un punto all’ottavo.