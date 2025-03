Curling Mondiali maschili 2025 | l’Italia cade ancora la Cina passa 4-9

Leggi su Sportface.it

Arriva un’altra sconfitta peraidimaschile, la seconda in tre partite, e il percorso degli azzurri si complica. Contro la, infatti, la partita termina per 4-9. Un avvio di torneo decisamente deficitario, che necessita ora di una reazione a partire dal prossimo impegno, in programma questo pomeriggio alle 17 ora italiana contro la Repubblica Ceca. Il match valido per il terzo round della rassegna iridata in scena a Moose Jaw, in Canada, si apre con il martello in mano al, che porta a casa il primo punto. Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner e Joel Retornaz, però rimangono intrappolati dal gioco avversario nel secondo end, dove laporta ben tre stone a segno.Nel terzo end arriva un altro punto per, che poi riesce a tenere a zero gli avversari nel quarto end.