Curling Mondiali 2025 | reazione Italia Repubblica Ceca ko 7-5

Leggi su Sportface.it

Arriva ladell’aidimaschiliin corso a Moose Jaw (Canada). Il quartetto composto da Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner e Joel Retornaz batte la7-5 e torna a vincere dopo la sconfitta per 9-4 contro la Cina di ieri. Successo importante per gli azzurri, che agganciano proprio i cechi all’ottavo posto in classifica a quota 2 vittorie e 2 sconfitte.che nella notte tornerà sul ghiaccio canadese contro la Norvegia.Ottimadegli azzurriL’– rappresentata dal quartetto formato da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), ai quali è aggiunto Giacomo Colli (C.C. Dolomiti) nel ruolo di riserva – aveva cominciato con una vittoria e una sconfitta.