Oasport.it - Curling, l’Italia batte la Cechia per 7-5 nel quarto incontro dei Mondiali

Seconda vittoria perai2025 dimaschile: a Moose Jaw (provincia del Saskatchewan, in Canada), gli azzurri Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), con Giacomo Colli (C.C. Dolomiti) nel ruolo di riserva, superano lacon lo score di 7-5 nella sesta sessione del round robin della rassegna iridata. In classificaaggancia proprio i cechi all’ottavo posto con 2 vittorie ed altrettante sconfitte dopo 4 match.conquista il martello in avvio e lo sfrutta al meglio, piazzando tre punti nel primo end e provando subito a dare un’impronta decisa all’. I cechi, però, si rifanno subito sotto e tornano in scia, marcando due punti nella seconda ripresa e portandosi sul 2-3.