Monzatoday.it - Cuccioli abbandonati in strada a Monza: dal borsone spuntano due cagnolini

Leggi su Monzatoday.it

Dentro un, abbandonato in, c'erano duedi cane.A trovarli nel tardo pomeriggio di domenica 30 marzo sono stati gli agenti della polizia locale. Ilera in una via del quartiere San Donato e dentro c'erano duedi cane. Entrambi ierano privi di.