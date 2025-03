Salernotoday.it - Crollo alla Calcedonia- San Tommaso d'Aquino, i genitori del plesso di via Guglielmini: "Nessun alunno in classe per protesta""

"Noidell’Istituto- Sand'percontro l’amministrazione comunale oggi, 31 marzo 2025, in nome della sicurezza, ci siamo rifiutati di far entrare i figli a scuola in quanto l’ordinanza del sindaco che interdice il piano secondo dell’Istituto è arrivata.