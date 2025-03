Anteprima24.it - Crolla solaio, doppio turno a scuola per fare i lavori di sicurezza

Tempo di lettura: < 1 minutoHanno preferito disertare le aule oggi gli alunni dell’Istituto Comprensivo Calcedonia dopo il crollo di una parte diche per fortuna non ha provocato feriti ma creato tanta ansia e preoccupazione tra le famiglie. Oggi tecnici comunali hanno compiuto un sopralluogo all’interno delladiretta dalla dirigente Martulano e predisposto, sotto la sorveglianza anche dell’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Salerno, Gaetana Falcone un intervento di messa inurgente. Nel frattempo, per consentire i, gli alunni frequenteranno con undi lezioni anche pomeridiano. Ad ottobre questarientrerà nel programma di ristrutturazione ad adeguamento sismico, ha annunciato l’assessore Falcone che sta già interessando numerose scuole situate sul territorio del Comune capoluogo.