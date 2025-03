Cristin Milioti con Elizabeth Olsen nel pilot di Seven Sisters

Leggi su Cinefilos.it

conneldi(The Penguin, How I Met Your Mother) si è unita aldel drama FX, recitando al fianco della già annunciata. In, di FX Productions, una grande famiglia unita inizia a sgretolarsi quando una sorella () inizia a comunicare con una voce che nessun altro riesce a sentire, costringendo ognuno a confrontarsi con segreti sepolti da tempo. Sappiamo cheinterpreterà la sorella del personaggio diin un ruolo da protagonista.è prodotto esecutivamente da Will Arbery, che ha scritto il; Sean Durkin, che lo dirigerà; e Garrett Basch. Se ilandrà avanti, segnerà la quinta serie di Basch per FX, dove la sua compagnia Dive ha un accordo di prima visione di lunga data, dopo Devs, Reservation Dogs, What We Do in the Shadows e l’imminente dramma noir di Tulsa di Sterlin Harjo con protagonista Ethan Hawke.